Au Likoud c’est l’exaspération et la colère à l’égard de Naftali Benett. Des hauts responsables du parti ont révélé que toutes les exigences du président de Yamina ont été acceptées par le Premier ministre Binyamin Netanyahou, mais que Benett refuse toujours de signer l’accord et poursuit ses négociations avec Yaïr Lapid.

Les termes de l’accord proposé sont les suivants : une rotation avec Naftali Benett comme Premier ministre durant une année et demi avant la fin de la législature, six places sur la liste du Likoud, dans les trente-six premières places, en cas de nouvelles élections, le ministère de la Défense pour Naftali Benett ainsi que le poste de vice-Premier ministre et Premier ministre remplaçant lorsque celui-ci est à l’étranger ou souffrant, ainsi que deux ministères importants pour le parti Yamina.

Le Likoud a publié un communiqué disant : « A notre grand regret, malgré que nous soyons arrivés à une entente, Benett refuse signer et galope vers un gouvernement de gauche avec Lapid, Meretz et le Parti travailliste, avec le soutien de la Liste arabe ».

Amir Shikli exhorte ses collègues de parti

Parallèlement, Amir Shikli, n°5 du parti Yamina, a lancé un nouvel appel à ses collègues de parti : « Ayelet, Idit et Nir, mes compagnons de route ! Ces dernières semaines nous ont montré qu’il nous est impossible de mettre de côté les questions nationales et sécuritaires, ne serait-ce qu’un instant. Et nous avons reçu cette semaine une nouvelle preuve de la tentative permanente de la Cour suprême de supplanter les élus du peuple. Je vous en conjure, respectez vos promesses à nos électeurs et ne vous prêtez pas à la formation d’un gouvernement de gauche! »

Dans une interview accordée à Yediot Aharonot parue vendredi, Ayelet Shaked avait déclaré être « prête à sacrifier sa politique pour l’intérêt national », autrement dit, à aller vers un gouvernement de gauche si cela évite de nouvelles élections.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90