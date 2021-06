Réuni en séance, le Likoud a élu Yariv Levin à l’unanimité comme nouveau président du groupe à la Knesset. Il succédera à Micky Zohar qui a retiré sa candidature au dernier moment, tout comme Guila Gamliel. L’ancien président de la Knesset sera aussi coordinateur des partis de l’opposition de droite qui comprend quatre partis : Likoud, Hatziyonout Hadatit, Shass et Yahadout Hatorah. Yariv Levin est un proche de l’ancien Premier ministre Binyamin Netanyahou.

Par ailleurs, le secrétariat du Likoud sous la direction de Haïm Katz doit se réunir la semaine prochaine pour discuter de l’avenir du parti à court terme et notamment de la tenue ou non de primaires pour la présidence du parti. Toute une série de candidats sont déjà en lice en cas de primaires, en plus de Binyamin Netanyahou : Yuli Edelstein, Nir Barkat, Israël Katz, Avi Dichter et peut-être Tsahi Hanegbi.

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90