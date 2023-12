Parmi les soldats tombés au combat hier à Shuja’iyya se trouve le lieutenant-colonel Tomer Grinberg, z’l, qui commandait le bataillon 13 de l’unité Golani.

Il a pris ses fonctions de commandant de ce bataillon au mois de juillet dernier. Le 7 octobre, ses hommes ont payé un lourd tribut: se précipitant au combat contre les terroristes dans la zone de Nahal Oz, 41 des combattants du bataillon ont été tués ce samedi noir. Les témoignages ont montré avec quel courage et quelle détermination le lieutenant-colonel Grinberg et ses hommes s’étaient battus ce jour-là.

Quelques jours plus tard, le lieutenant-colonel Grinberg, encourageait ses troupes à l’aube de l’offensive terrestre dans la Bande de Gaza. Rappelant la mémoire de leurs 41 camarades tombés au combat, il leur a dit à quel point il était fier de chacun d’entre eux, prêts au combat aujourd’hui: ”Vous n’êtes pas des enfants gâtés, vous êtes des héros, vous n’êtes pas la génération IPhone. Bravo à tous, je suis fier de chacun d’entre vous, ce n’est que le début”.

Il avait confié avant d’entrer dans Gaza: ”Je sens que les 41 combattants nous protègent d’en haut. L’héroïsme des morts du bataillon 13 nous accompagne à chacun de nos pas. Nous nous préparons à entrer dans Gaza avec des entrainements intenses et au final nous nous battrons et nous vaincrons. Cette fois, c’est nous qui allons qui les surprendre”.

Le bataillon 13 du lieutenant-colonel Grinberg a obtenu des résultats impressionnants sur le terrain: il a éliminé de très nombreux terroristes et c’est lui qui a conquis le parlement du Hamas à Gaza City.

Les hommages au lieutenant-colonel Grinberg se multiplient. Shmulik Shaoulov, un de ses amis, l’a pleuré: ”Je me sépare aujourd’hui d’un ami, un commandant, un homme merveilleux. Un homme qui souriait toujours et savait toujours te faire sourire même quand c’était dur. Il est tombé aujourd’hui pour défendre l’Etat d’Israël et le peuple d’Israël en le protégeant de son corps pour que nous ayons un avenir meilleur”.

Barouh Ben Yigal, le père du soldat Amit, z’l, tombé en 2020, a rendu hommage à celui qui était l’officier de son fils: ”Je ne peux pas le croire, je ne veux pas me séparer de toi. J’écris et je pleure. Tomer Grinberg, l’officier adulé d’Amit mon fils. Depuis qu’Amit est tombé, Tomer est présent à chaque événement à la mémoire d’Amit. Tomer bien-aimé, je m’incline devant toi”.

Tomer était papa d’une petite fille, Arbel.