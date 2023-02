Vincent Chebat, directeur du Département francophone d’ONG Monitor à propos du rapport prouvant le lien étroit entre des ONG palestiniennes financées par l’Union Européenne et le FPLP: » Il existe une masse importante de liens entre ces ONG et le FPLP. Et donc les Etats membres de l’Union Européenne qui ont financé ces ONG n’auraient jamais dû le faire. »