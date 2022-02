En Israël les craintes augmentent à propos d’une invasion de l’Ukraine par la Russie, même limitée, que certains annoncent pour cette semaine. Ces craintes ne se focalisent pas uniquement sur le sort des Juifs d’Ukraine mais aussi sur les pourparlers qui se déroulent actuellement à Vienne entre l’Iran et les pays signataires de l’accord de Vienne. En effet, à Jérusalem on estime que lorsque les projecteurs dirigés vers l’Europe orientale, les pays signataires et les Etats-Unis en tête se montreront encore moins fermes qu’ils ne le sont déjà et feront des concessions supplémentaires à l’Iran en signant rapidement un mauvais accord afin d’en finir et ne pas avoir à se concentrer sur deux fronts à la fois. Il faut faire confiance aux Iraniens pour savoir exploiter au mieux cette crise internationale qui s’annonce.

Photo Pixabay