Selon Gal Berger, spécialiste du monde arabe de la chaîne Kan-11, le chef de l’Autorité Palestinienne aurait refusé de répondre à un appel du Secrétaire d’Etat américain Antony Blinken, estimant que la protocole exige que ce soit le président Joe Biden lui-même qui l’appelle ! Suite à cela, des contacts ont lieu actuellement pour susciter un entretien téléphonique entre Blinken et le chef de cabinet de l’AP Muhamad A-Shtiyeh ou un autre haut responsable de l’organisation terroriste.

Depuis l’élection de Joe Biden, les deux hommes ne se sont pas parlé malgré les multiples déclarations d’intention du nouveau locataire de la Maison-Blanche. Sur le plan financier, Washington a l’intention de transférer 40 millions de dollars en faveur des « services de sécurité » de l’AP et de rétablir partiellement l’aide financière à l’Unrwa, l’agence de l’Onu réservée exclusivement aux « réfugiés palestiniens ». De même, l’Administration Biden veut allouer 75 millions de dollars supplémentaires à des projets civils par le biais de l’agence USAID, après un premier transfert de 15 millions de dollars à cet effet.

Toute cette aide qui avait été supprimée par l’Administration Trump sera rétablie sans pour autant qu’Abou Mazen et l’Autorité Palestinienne ne soient tenus de modifier en quoi que ce soit leur politique et notamment l’incitation à la haine et à la violence qui inonde les médias et les programmes scolaires de la sphère « palestinienne ».

Photo Flash 90