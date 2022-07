Mahmoud Al-Abaash, un des proches conseillers d’Abou Mazen, a donné une interview au quotidien Israël Hayom. Il y déroule sa vision de la situation sur le terrain.

Pour lui, il ne fait aucun doute que le Mont du Temple mais aussi le Kotel et toute l’Esplanade du Kotel appartiennent exclusivement aux Musulmans: »Tout le terrain d’Al Aqsa est la propriété exclusive des Musulmans, ceux qui ne sont pas musulmans ne peuvent pas prétendre à un centimètre de cet endroit. La prière, la gestion relèvent exclusivement des Musulmans, sous le parrainage hachémite. Le Kotel et l’Esplanade du Kotel sont aussi des lieux saints de l’Islam et constituent une partie d’Al Aqsa. La propriété du Kotel est exclusivement musulmane. Il n’y a pas un Musulman sur terre qui puisse accepter que les Juifs soient propriétaires ou souverains sur le Kotel. Celui qui pense ainsi transgresse l’Islam. Lorsque l’Etat palestinien sera créé, il protègera tous les cultes. Nous respecterons la réalité, comme cela était le cas pendant la période ottomane, les Juifs avaient le droit de prier face au Kotel ».

Cette interview a lieu dans un contexte de tensions renouvelées entre Israël et l’AP. Cette dernière veut montrer qu’elle ne laisse pas les opérations quotidiennes de Tsahal dans Jénine et Naplouse se dérouler sans réagir. Elle menace, pour la énième fois, de rompre la coopération sécuritaire avec Israël, du jour au lendemain, s’il le faut.

»Qu’est-ce que vous attendez de nous? Vos soldats entrent dans nos villes avec des armes. Qu’est-ce que vous attendez? Qu’ils soient accueillis avec des fleurs? Comment concevoir que l’on m’agresse, moi, mon peuple, ma maison et que je reste les bras croisés? Tant que l’occupation durera, l’opposition sera un droit naturel de tout Palestinien », déclare Al-Abaash.

Rappelons que les opérations dont parle le conseiller d’Abou Mazen sont effectuées afin de punir et de prévenir des attentats contre des civils israéliens.

Dans l’entretien Al-Abaash évoque aussi les élections en Israël et estime que l’AP est prête à travailler avec tout Premier ministre qui montrera la volonté de régler la question palestinienne, »de manière positive ». Néanmoins, il reconnait que l’AP ne tient pas à rencontrer Yaïr Lapid si une telle rencontre n’a pour but que d’obtenir une photo, les responsables palestiniens veulent des engagements. De ce point de vue, ils n’ont pas été mécontents de la visite de Joe Biden, qui n’a pas répondu à toutes les attentes des Palestiniens, mais qui, selon Al-Abaash a permis de montrer des signes encourageants.