Un arbre pour chaque enfant qui a été enlevé par le Hamas, c’est l’initative prise par le KKL afin de symboliser la renaissance de ces enfants qui sont revenus de l’enfer des geôles du Hamas.

L’idée est née du projet déjà existant du KKL de planter un arbre pour chaque enfant qui nait. La libération de ces enfants est comme une renaissance que le KKL a voulu marquer.

En tout, lors d’une cérémonie avec les familles, 36 arbres ont été plantés pour les 36 enfants déjà libérés et 2 emplacements ont été réservés pour les arbres de Kfir et Ariel Bibas, toujours retenus par le Hamas.

Yifat Ovadia Loski, présidente du KKL a déclaré : « Planter des arbres en l’honneur des enfants revenus de captivité symbolise la renaissance et met l’accent sur la force de la vie, la croissance et la continuité. Nous gardons deux emplacements pour les enfants de la famille Bibas dont nous souhaitons le retour sains et saufs en Israël avec tous les autres otages”. S’adressant aux représentants de la famille Bibas, présents pour la cérémonie, elle a promis que “lorsque la famille Bibas reviendra, nous nous retrouverons tous ensemble ici pour planter les arbres avec eux et célébrer leur retour”.