Le chanteur Yaakov Shwekey a publié un nouveau single intitulé « Kaddish », qu’il a écrit et composé en collaboration avec Itzy Waldner, à la mémoire des soldats tombés au combat et des victimes civiles du 7 octobre.

La chanson, arrangée par Yanky Steinmetz, est accompagnée d’un clip spécial affichant les noms des soldats et des civils disparus, ainsi que des images émouvantes. Le clip met également en avant un talith unique, sur lequel sont brodés les noms des défunts.

Shwekey a déclaré: « Cette chanson est très émouvante et revêt un sens profond pour moi. J’espère que lorsque les gens l’écouteront, ils s’arrêteront un instant et réfléchiront aux histoires de nos frères et sœurs qui se trouvent désormais dans un monde meilleur. Ils ne sont pas seulement des images sur des affiches accrochées aux murs – chaque âme précieuse est un monde à part entière. »

Selon lui, « Lorsqu’on pense à leurs familles, il est impossible de trouver des mots de réconfort, mais je ressens que lorsque nous récitons le ‘Kaddish’ et nous concentrons sur les paroles, nous pouvons trouver une certaine consolation en sachant qu’il y a un Créateur qui dirige tout et qui apportera bientôt la rédemption complète, très bientôt, Amen. »