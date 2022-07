Le juge à la Cour suprême, Khaled Kaboub, vient d’être nommé à son poste par la commission de nomination des juges. Sa nomination est intervenue le 21 février et accompagnait celle de trois autres nouveaux juges à la Cour suprême.

Aujourd’hui (jeudi), il s’est prononcé contre la destruction de la maison d’un des terroristes de l’attentat à Elad. Rappelons que lors de cet attentat ignoble le jour de Yom Haatsmaout, trois pères de famille avaient été sauvagement assassinés à coups de hache.

La famille du terroriste a fait appel de la décision de détruire sa maison devant la Cour Suprême. Sur les trois juges qui devaient se prononcer, deux ont rejeté l’appel et un – Khaled Kaboub – l’a approuvé.

Pour justifier sa décision, le juge Kaboub a écrit: »Ma position sur le sujet est celle de nombreuses autres personnes au sein de cet honorable tribunal. Les valeurs de l’Etat d’Israël juif et démocratique nous conduisent à la conclusion que nous ne pouvons pas employer de tels moyens drastiques comme la destruction de la maison familiale de l’assaillant, là où il vit avec ses parents, ses frères, sa femme et ses enfants, quand ces derniers ne lui ont apporté aucune assistance. Je ne cacherai pas mon inconfort face à l’atteinte portée au toit et à la confiscation des biens des membres de la familles, certains mineurs, certains malades, tous innocents, en raison des actes criminels de l’un d’entre eux, comme dans le cas présent. Son père, sa mère malade du cancer et ses quatre frères mineurs qui habitent avec lui, vont se retrouver sans domicile ».

Le juge a aussi fait valoir qu’il ne s’agissait pas d’une mesure de dissuasion efficace et qu’elle engendrait tant de rancoeur qu’elle provoquait exactement ce qu’elle a pour but d’éviter.

Les réactions à ce jugement ont été vives à droite de l’échiquier politique, où on n’a pas manqué de rappeler que la nomination du juge Kaboub avait été soutenue par Guidon Saar et Ayelet Shaked.

Le juge Kaboub étant en minorité, son opinion n’a pas été adoptée et la maison du terroriste sera détruite.