Ce dimanche a pris fin le tournoi de judo de Mongolie, en préparation des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Et le moins que l’on puisse dire c’est que l’équipe israélienne, masculine comme féminine, repart les mains pleines.

Israël aura raflé pas moins de 6 médailles, dont une en or, décrochée par Raz Hershko. La judoka a déclaré: »Aujourd’hui, je sais et je comprends à quel point il est important de travailler dur et de se battre. Je sais que le chemin est encore long mais je suis très motivée pour faire face à tous les défis et toutes les difficultés ».

Ce que la Mongolie retiendra du passage de l’équipe israélienne, outre sa très bonne performance, est le geste que Peter Paltchik, qui a obtenu la médaille de bronze, a eu en dehors du tatami.

Ce dernier se promenait dans les rues du pays lorsqu’il a croisé un sans abri. Sans hésiter, il lui a donné sa chemise et il lui a offert un repas chaud. Ce qu’il ne savait pas c’est que ce moment a été immortalisé par un passant qui a ensuite publié la photo sur les réseaux sociaux. L’image a fait le tour de la Mongolie et a ému tout le pays.

Le judoka, ancien champion d’Europe et médaillé olympique, a prouvé une fois de plus sa simplicité et sa modestie, et a réagi ainsi sur Twitter: »La photo est devenue virale dans les médias en Mongolie, j’ai reçu beaucoup de réactions sur ce geste. Je veux juste remercier le peuple mongol…. Je ne pensais pas que quelqu’un m’avait vu et photographié. J’ai aidé un homme dans le besoin, parce que c’est ainsi que j’ai été élevé ».