Pour le journaliste Razi Barkaï, de Galei Tsahal, les menaces émises sur les réseaux sociaux par des internautes contre la vie du Premier ministre Binyamin Netanyahou ou sa famille ne sont pas à prendre au sérieux: « J’espère que l’on protège mieux Binyamin Netanyahou qu’Itshak Rabin à l’époque. Mais il n’y a personne à gauche qui à l’intention d’acheter un pistolet. Et quand bien même il en achèterait un, il ne saurait pas comment l’utiliser, et s’il l’utilisait, il raterait sa cible. C’est comme cela la gauche: on tire, on pleure et on rate… ».

Ces propos irresponsables surviennent après l’arrestation mardi par la police d’un jeune homme du nord du pays, soupçonné d’avoir publié un post de menaces particulièrement odieux envers Binyamin Netanyahou et sa famille. Le Premier ministre avait saisi le département 433 de la police judiciaire pour retrouver l’auteur de ce post.

Voici ce qu’il écrivait : « Je propose que nous nous rendions à la résidence du Premier ministre à la rue Balfour(…) que nous nous saisissions de cet égout, de la truie et des deux porcelets et de les amener à Kikar Tzion. Puis honorer ce quarteron d’une délicieuse décapitation avant de suspendre leurs cadavres sans tête à ce même balcon où ‘nazinyahou’ (dans le texte) fit semblant de ne pas entendre les appels au meurtre »

Photo Moshé Shaï /Flash 90