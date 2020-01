Lors d’un débat très animé entre trois commentateurs politiques de la chaîne Hadashot 12, le « spécialiste » de politique étrangère Arad Nir a une nouvelle fois fait démonstration de son manque cruel de discernement et de ses excès de langage.

Son collègue Amit Segal faisait remarquer que le Plan Trump est unilatéral parce que les « Palestiniens » refusent toujours d’être partie prenante et qu’ils ont systématiquement dit « non » sans exception à tous les compromis proposés, même les plus alléchants pour eux, depuis le plan de partage de l’ONU en 1947, pendant que le temps jouait en leur faveur. La nouveauté dans le Plan Trump, selon lui, est que désormais la balle est mise dans la camp de l’Autorité Palestinienne en lui faisant comprendre que c’est désormais contre elle que le temps joue.

Arad Nir s’est alors emporté et a dit: « Je suis d’accord, mais il faut avouer qu’il s’agit d’un plan humiliant pour les Palestiniens et je ne voudrais pas vous rappeler les accords historiques du passé qui ont conduit à des bains de sang parce qu’ils ont humilié des peuples ». Le journaliste faisait allusion à l’attitude des alliés après la 1ère Guerre mondiale qui ont « humilié » l’Allemagne avec la politique de réparations, jetant ainsi ce pays dans les bras d’Hitler selon certains historiens!

Une comparaison grotesque et même dangereuse de la part de ce journaliste qui n’en est pas à sa première ineptie car il attribue d’avance à Israël et aux Etats-Unis la responsabilité de violences « palestiniennes » toujours expliquées et justifiées par une « humiliation ».

Ensuite venait Amnon Abramovitz qui pourfendait le Président américain et l’accusait d’avoir « donné à Israël des choses qui ne lui appartenaient même pas ».

Photo Miriam Alster / Flash 90