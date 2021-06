Après le colloque antisioniste qui s’est tenu à la Knesset mercredi, le journaliste arabe israélien sioniste Youssef Haddad s’en est sévèrement pris à la députée Aïda Touma-Suleiman (Liste arabe) co-organisatrice de ce colloque. Prenant à contrepied l’accusation « d’apartheid », il a affirmé que le seul Arabe en Israël qui avait souffert « d’apartheid » était…lui-même, et de sucroît, de la part d’Aïda Touma-Suleiman, députée arabe, qui a tenté de l’empêcher d’entrer dans la salle pour qu’il puisse s’exprimer. Le journaliste a même accusé la députée de mensonge après qu’elle qu’elle ait affirmé ensuite qu’elle n’avait pas eu l’intention de l’empêcher d’entrer dans la salle. Or la députée avait oublié qu’un micro était allumé…!

Le député Ofer Kassif (Liste arabe) a justifié quant à lui l’interdiction d’entrer pour le journaliste, en prétendant qu’il voulait se livrer à de la provocation et perturber la séance et non pas débattre ! Après avoir finalement été autorisé à entrer, Youssef Haddad a été expulsé un peu plus tard pour avoir dit le quatre vérités aux organisateurs de ce colloque.

Youssef Haddad, qui parcourt le monde pour défendre l’image d’Israël est catégorique : « L’objectif d’Aïda Touma-Suleiman et de ses amis est clair : faire taire quiconque émet des idées différentes de celles qu’ils veulent imposer ». Pas étonnant lorsqu’on sait que parmi les personnes présentes se touvaient des communistes – dont Ofer Kassif – et des activistes d’extrême gauche.

Lord d’une émission mercredi matin, Aïda Touma-Suleiman a refusé d’être confrontée à Youssef Haddad sur les événements de mardi, et a quitté l’antenne en disant « je ne parle pas avec un menteur »…

Photo Facebook