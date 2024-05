Comme chaque année, le 15 mai, des étudiants israéliens arabes ou non célèbrent le jour de la ”Nakba” sur les campus israéliens. Ils manifestent en brandissant des drapeaux palestiniens et aux cris de slogans hostiles à Israël.

A l’université de Tel Aviv, cette manifestation dirigée contre l’Etat d’Israël qui offre pourtant à ces protestataires la possibilité de suivre des études, était organisée par le bureau étudiant du parti arabe Hadash.

Face à eux des manifestants de l’organisation Im Tirtsu étaient venus, enveloppés du drapeau israélien, leur rappeler que l’université de Tel Aviv n’était pas Columbia et dénonçaient le soutien au terrorisme.

Parmi les contre-manifestants, drapeau d’Israël à la main, se trouvait Youssef Haddad, arabe israélien qui se bat pour la défense d’Israël partout dans le monde et a allumé un flambeau lors de la cérémonie de Yom Haatsmaout, il y a deux jours.

Les personnes venues célébrer le jour de la Nakba ont brandi des pancartes avec l’inscription ”Sortez de Gaza et de Rafah” ou ”Pas démocratie sous occupation” ou ”Stoppez le génocide à Gaza”.

En face, Shay Rosengarten, étudiant à l’université de Tel Aviv et vice-président d’Im Tirtsu a déclaré: ”Nous ne sommes pas à l’Université de Columbia, nous sommes dans l’État d’Israël. Nous ne pouvons pas garder le silence face au mépris de nos frères et sœurs tombés au combat. Ceux qui qualifient cette guerre de guerre d’extermination sont invités à aller manifester à Gaza. La liberté d’expression n’est pas la liberté de diviser, ceux qui nient l’existence de l’État d’Israël ne peuvent pas manifester à l’entrée du campus avec le soutien du président de l’université. C’est une grande honte pour l’académie en Israël, et une grande honte pour le président de l’université, qui, il y a seulement quelques mois, comparait le Hamas à Amalek.”