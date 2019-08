Le Jihad Islamique, basé à Gaza a salué l’attentat qui a coûté la vie au jeune Dvir Sorek hy »d. Dans un communiqué, l’organisation terroriste soutenue par l’Iran parle « d’un acte héroïque qui transmet un message clair ». Le communiqué poursuit: « Cet acte est la réponse à l’agression sioniste et il démontre l’inefficacité des forces de l’ordre. La résistance de notre peuple ne sera jamais brisée. Nous soutiendrons toute opération de résistance contre l’occupant et nous aiderons à l’attiser contre les soldats et les colons » (ndlr: pour les organisations terroristes tout juif qui habite en n’importe quel endroit d’Israël est défini comme ‘colon’).

L’Autorité Palestinienne et le Hamas n’ont pas réagi mais il est fort à parier que ce ne seront pas des communiqués de deuil ou de condamnation…

Photo Illustration