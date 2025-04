La branche armée du Jihad islamique a publié aujourd’hui (mercredi) une vidéo de l’otage Rom Braslavski. Enlevé le 7 octobre du festival Nova, Rom est détenu depuis 558 jours.

Agé de 21 ans, il travaillait comme agent de sécurité au festival et a aidé plusieurs personnes à échapper aux terroristes. Il a fait preuve d’un courage exceptionnel en aidant à sauver des dizaines de participants. Par la suite, il a tenté de transporter les corps de deux jeunes femmes de peur qu’ils soient enlevés à Gaza, mais un instant plus tard, un missile RPG a été tiré dans leur direction, forçant tout le monde à fuir. Depuis, il a disparu.

La famille de Rom a autorisé la diffusion d’un court extrait de la vidéo complète, dans lequel on l’entend crier :

« Toute la journée, je ne fais que me gratter. Toute la journée, j’ai mal. Je ne sais pas ce qu’est cette maladie. Assez, assez. S’il vous plaît, Monsieur le Premier ministre, je vous en supplie, faites-moi sortir d’ici. Trump – où êtes-vous ? Où sont vos promesses ? N’avez-vous pas dit que vous libérerez tout le monde dans un accord ? »

La mère de Rom a réagi à la publication de cette vidéo: « Mon fils crie depuis la terre pendant que des gens font des barbecues à la plage, personne n’en a rien à faire », s’est-elle indignée. « Ils ne comprennent pas combien cette vie est précieuse. Personne ne comprendra tant qu’il ne paiera pas de son propre sang, avec son propre enfant. Le temps presse. Je vois à la télévision des absurdités que les gens font, des festivals, des voyages. Et moi, je ne reconnais même pas mon fils. Il a vieilli de dix ans. Ce n’est pas mon Rom. Il est fort, et maintenant il a l’air dans un terrible état. S’ils ont réussi à briser Rom, ils peuvent briser n’importe qui. Je veux qu’il rentre à la maison. Personne ne s’en soucie. Je ne peux plus attendre, je ne leur laisserai pas le tuer et l’abandonner là-bas. »