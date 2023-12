Cette nuit (mardi à mercredi), le Jihad islamique a publié une vidéo avec deux otages israéliens: Elad Katzir, 47 ans, dont la mère Hanna a été libérée et qui se trouve dans un état de santé préoccupant et Gadi Mozes, 79 ans, dont la fille Doron et les petites-filles Raz et Aviv avaient aussi été enlevées le 7 octobre et ont été libérées.

Dans la vidéo, ils appellent à leur libération.

Cette vidéo montre que le Jihad islamique détient toujours, lui aussi, des otages. Certains des otages libérés lors de l’accord de libération partielle mis en oeuvre, avaient été transférés par le Jihad islamique au Hamas avant d’être remis à la Croix Rouge.

Par ailleurs, les mouvements terroristes poursuivent ainsi leur guerre psychologique contre Israël en utilisant les otages et en leur dictant des textes qui visent à semer l’angoisse

Cette vidéo, la deuxième cette semaine, constitue également un signal envoyé par le Hamas sur les prochains otages qu’il serait prêt à libérer dans le cadre d’un accord. La ”catégorie” qu’il privilégie est donc celle des hommes déjà d’un certain âge, contrairement à ce que voudrait Israël qui souhaite en priorité voir sortir les femmes et les enfants (Kfir et Ariel Bibas) qui restent encore aux mains du Hamas.