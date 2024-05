Le Jihad islamique a publié aujourd’hui (jeudi) une seconde vidéo de l’otage Sacha Trufanov.

La première avait été diffusée, il y a deux jours (28/05).

La famille de Sacha n’a pas autorisé, pour le moment, la publication des images et du contenu de la vidéo.

Comme leur de la première vidéo, on peut deviner qu’elle a été filmée récemment, sans pouvoir déterminer la date de l’enregistrement et on ne voit que la partie supérieure du corps de Sacha.

Sacha Trufanov, 27 ans, avait été enlevé de chez lui au kibboutz Nir Oz, le 7 octobre avec sa mère Lena, sa grand-mère Irena et sa compagne Sapir.

Les trois femmes avaient été libérées au mois de novembre, alors que Sacha était resté en captivité.