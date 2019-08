Le Jihad Islamique, comme le Hamas, a publié un communiqué de victoire et de félicitations après l’attentat de Dolev, et a « averti » que cet acte « est le résultat direct de l’occupation ». Un peu plus tôt dans la matinée, le député Prof. Ofer Kassif (‘Hadash – Liste arabe) avait déclaré que « cet attentat était le résultat d’un situation qui dure depuis de longues années et ne s’était pas produite dans un espace vide ». « Seule la fin de l’occupation mettra fin à ce bain de sang et assurera le bien-être de ces deux peuples », affirme cet « intellectuel » qui a oublié tout ce qui s’est passé entre 1920 et 1967. Le Prof. Kassif, aveuglé par son idéologie communiste, ne se rend pas compte que pour les organisations terroristes, la « fin de l’occupation » l’engloutirait au même titre que les Juifs d’Ofra, de Beit-El ou de Kiryat Arba.

Photo Noam Revkin Fenton / Flash 90