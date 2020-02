Dans le cadre de la riposte de Tsahal aux tirs de roquettes, des appareils ont également visé des objectifs importants du Jihad Islamique en Syrie, au sud de Damas. Selon des sources officielles en Syrie six terroristes ont été éliminés, deux appartenant au Jihad Islamique et quatre membres des Gardiens de la Révolution iranienne. Les infrastructures détruites servaient notamment à la fabrication de combustibles pour les roquettes ainsi que de centres de formations pour les terroristes du Jihad Islamique à Gaza et en Syrie.

Le député Avi Dichter (Likoud) a commenté la riposte de Tsahal et son ampleur inhabituelle en espérant que le Jihad Islamique a compris le message d’Israël.

Photo Illustration