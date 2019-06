Le Hub de l’emploi de Qualita, dirigé par Eva Cohen, propose une large palette de services afin d’aider les olim à comprendre et appréhender le marché du travail israélien et ainsi trouver un emploi qui leur convient. Avec deux centres, un à Jérusalem et l’autre à Tel Aviv, cette structure entend servir les olim de tout le pays. Pour ce faire, elle se déplace aussi lors des »Hub Tours », du nord au sud qui permet, le temps d’une journée, de mettre à disposition d’un plus grand nombre d’olim, les services localisés dans les deux hubs.

Aujourd’hui Qualita pousse le concept encore plus loin. Eva Cohen nous explique.

Le P’tit Hebdo: Vous vous tournez vers les olim d’Ashdod et des environs avec une offre inédite, le dimanche 16 juin. Laquelle?

Eva Cohen: Lors des Hub Tours, nous nous sommes aperçus que les olim avaient besoin d’approfondir ce qu’ils y trouvaient, par des ateliers plus ciblés. En effet, les services d’orientation professionnelle, de placement ou de reconnaissance de diplômes doivent être enrichis par la gamme d’ateliers que nous proposons sur place, dans les Hubs. Ces derniers permettent aux chercheurs d’emploi de réellement apprendre comment chercher du travail en Israël et trouver un poste adapté à leur profil.

Nous avons donc estimé indispensable d’offrir aux olim d’Ashdod et alentours, dans un premier temps, la possibilité de suivre ces ateliers. Ainsi, en partenariat avec la mairie d’Ashdod et en particulier le responsable municipal de projet olim, Gad Bokobza, nous avons organisé une journée au Hub Merkaz, à Tel Aviv. Les participants, inscrits au préalable, seront pris en charge gratuitement, depuis Ashdod, par autobus jusqu’à Tel Aviv. Une fois sur place, ils pourront profiter d’une journée riche en enseignements et en outils pour trouver un travail en Israël.

Lph: Quels sont les ateliers qu’ils pourront suivre?

E.C.: Nous leur dispenserons les deux principaux ateliers pour une recherche d’emploi réussie: comment chercher du travail en Israël et comment adapter son CV. Les participants repartiront avec des connaissances indispensables et un CV rédigé en hébreu et répondant aux exigences du marché du travail et du poste convoité.

En participant à cette journée, les olim mettent véritablement toutes les chances de leur côté pour réussir dans leur démarche de recherche d’emploi.

Lph: A qui s’adresse cette journée?

E.C.: A tous les olim d’Ashdod et de la région. Les places étant limitées, il est indispensable de s’inscrire via le site internet du Hub.

Lph: Cette journée pour les olim vivant dans le sud sera-t-elle renouvelée pour ceux des autres régions du pays?

E.C.: Oui, il s’agit en effet d’un pilote appelé à être réitéré pour les autres régions du pays. Au sein du Hub nous prenons la mesure de la nécessité de nos services. Notre dernière journée portes ouvertes à Tel Aviv a été un franc succès. Les olim ont besoin de cet accompagnement dans leur recherche d’emploi, à la base de la réussite de leur alya. C’est pourquoi, Qualita développe sans cesse ses services pour être au plus près des besoins et des demandes des olim, dans tout le pays.

Journée au Hub Merkaz, départ d’Ashdod le dimanche 16/06.

Renseignements et inscriptions: www.hub-emploi.org.il

Propos recueillis par Guitel Ben-Ishay