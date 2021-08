De plus en plus contesté au Liban pour sa responsabilité dans le chaos qui détruit peu à peu le pays, le Hezbollah a trouvé la parade pour tenter de redorer son blason : se présenter comme le défenseur efficace contre « l’agression israélienne ». En réchauffant le front avec Israël, l’organisation terroriste chiite espère refaire un tant soit peu de consensus au Liban et faire oublier son rôle de termite dans l’Etat libanais.

Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah s’est exprimé samedi et a présenté les événements récents comme une « victoire de la résistance face à Israël ». Il a estimé qu’Israël « parlait beaucoup mais faisait peu depuis quinze ans » ce qui selon lui « prouve qu’Israël craint le Hezbollah et ne veut pas d’affrontement avec lui ». Nasrallah a averti que « toute attaque israélienne sera suivie d’une riposte immédiate et ferme » et a espéré qu’Israël « ne commettra pas l’erreur de tester sa détermination en se lançant dans une opération contre la Liban ».

Le « preux » chef du Hezbollah s’exprimait depuis le bunker dans lequel il se terre depuis la 2e Guerre du Liban de crainte d’être liquidé.

Selon le commentateur militaire Nir Dvori (Hadashot 12), à Tsahal on estime que les prochains tirs du Hezbollah ne sont qu’une question de temps et que le calme qui régnait à la frontière nord depuis quinze ans est désormais derrière nous. La situation interne au Liban ainsi que le changement de présidence en Iran sont des facteurs qui encourageront Téhéran et son supplétif libanais à réchauffer la frontière nord d’Israël.

Photo Flash 90