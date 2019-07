Selon le site américain d’informations The Daily Beast le Hezbollah libanais a commencé à redéployer et renforcer ses effectifs au sud-Liban et le long de la frontière israélo-syrienne. Des officiers de l’organisation terroriste chiite ont indiqué au Daily Beast que les sanctions américaines sur l’Iran ont des répercussions financières sur le Hezbollah qui n’aura d’autre solution que de se lancer dans une nouvelle guerre contre Israël. L’un des officiers a reconnu qu’une nouvelle confrontation amènerait la destruction sur le Liban et sur Israël mais que le Hezbollah n’aura d’autre choix que de se mesurer une nouvelle fois à Israël. « C’est nous qui tireront les premiers », a-t-il précisé.

La semaine dernière, dans un discours particulièrement belliqueux, le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah avait pour la première fois cité toute une série de cibles stratégiques en Israël qui seraient visées en cas de nouveau conflit, grâce à des missiles plus précis qu’auparavant.

Photo Illustration