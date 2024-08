Le Hezbollah possède lui aussi ses tunnels terroristes et il a décidé de le faire savoir au monde entier. Dans une vidéo publiée aujourd’hui (vendredi), l’organisation terroriste montre des images de camions circulant dans l’un de ces tunnels et transportant des missiles. La vidéo est mise en scène avec de la musique et en fond, on entend les paroles menaçantes de Nasrallah vantant les capacités du Hezbollah.