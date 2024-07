Le Hezbollah a publié aujourd’hui (mardi) une nouvelle vidéo de bases militaires de Tsahal prise par un de ses drones.

On y voit des bases militaires du Plateau du Golan et de Tibériade, des bases des renseignements sur le Hermon et le Plateau du Golan, des batteries du Dôme de fer, des radars de Tsahal et encore d’autres bases de l’armée israélienne.

Le Hezbollah prétend avoir réussi à filmer des bases qui sont considérées comme ”les yeux du pays”. Des concentrations de soldats, des tanks et des tentes servant de logement aux soldats israéliens ont également été filmés.

Le 18 juin dernier, l’organisation terroriste avait publié des images filmées par un de ses drones du port de Haïfa, du centre commercial Big de la ville ou encore d’une usine de Refael.