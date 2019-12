Le Hezbollah libanais a menacé de s’en prendre à des intérêts et citoyens américains après les attaques aériennes de l’US Army contre des milices du Hezbollah irakien près de la frontière syro-irakienne.

Ces raids intervenaient en représailles à des tirs de roquettes qui ont tué un civil américain dans une base américaine à Kirkouk, auraient fait au moins 27 tués, dont des officiers, et plus de 50 blessés parmi les terroristes chiites de l’organisation Hachd al-Chaabi irakien. Suite à cela, une escadrille de six chasseurs-bombardiers F-15 ES de la 4e génération avaient décollé de la base américaine Muwafaq al-Salti en Jordanie, soit pour frapper une nouvelle fois les milices terroristes alliées de l’Iran soit pour venir en renfort en cas d’escalade. Les bases militaires américaines de la région ont été mises en état d’alerte.

Abu Ahmed Al-Basri, le commandant des brigades du Hezbollah irakien a annoncé que ses forces « sont prêtes à détruire les bases américaines de la région et à décapiter leurs têtes pourries dès que le feu vert leur en sera donné (par l’Iran) ». Téhéran a de son côté dénoncé…des « actes terroristes » perpétrés par l’armée américaine.

Eléments intéressants à propos de ces raids – également pour Israël – des médias russes ont révélé que les systèmes de défense antiaérienne développés par l’Iran et placés dans les zones visées par les avions américains n’ont eu aucune efficacité face aux appareils F-15 américains de nouvelle génération, alors que l’Iran s’était vanté que ces systèmes pourraient même barrer la route aux avions-furtifs F-35! Il s’agit du système Bavar-373, version iranienne des S-400 russes. Le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou avait également déjà averti l’Iran que Tsahal pourrait frapper n’importe où au Moyen-Orient.

Vidéo:

ארה"ב פרסמה את תיעוד המתקפה על בסיסי המליציה הפרו-איראנית בעיראק ובסוריה @OrHeller (צילום: הפנטגון) pic.twitter.com/KBtYKDEzFm — חדשות 13 (@newsisrael13) December 30, 2019

Photo Illustration