Le gouvernement australien a annoncé que le Hezbollah sera considéré comme une organisation terroriste, y compris son « aile politique ». Dès lors, tout soutien au Hezbollah, quelle que soit sa forme, sera considéré comme une infraction pénale. Dans son annonce, la ministre australienne de l’Intérieur Karen Andrews a déclaré : « Les menaces que représente le Hezbollah sont réelles et fiables. Il n’y a pas de place en Australie pour un extrémisme violent. Aucun objectif religieux ou idéologique ne peut justifier l’assassinat d’innocents ».

L’Australie est ainsi le 17e pays qui déclare le Hezbollah hors-la-loi et l’organisation chiite libanaise se rajoute à la liste des 27 organisations déclarées terroristes en Australie…dont 25 sont musulmanes !

Israël a salué cette décision et appelé le reste de la communauté internationale à en faire autant. Il faut rappeler que la France applique toujours une distinction fictive et hypocrite et refuse toujours de considérer « l’aile politique » du Hezbollah comme étant terroriste.

