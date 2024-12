D’après les renseignements américains, une semaine seulement après l’entrée en vigueur du cessez-le-feu au Liban, le Hezbollah a déjà commencer à restaurer ses forces.

D’après des informations rapportées par Reuters et confirmées par des responsables américain et israélien ainsi que deux membres du Congrès américain qui ont eu accès aux renseignements, le Hezbollah aurait même commencé à recruter des hommes et à chercher d’autres voies d’approvisionnement en armes, avant la proclamation du cessez-le-feu.

Les renseignements américains estiment que le Hezbollah a perdu la moitié de son stock d’armes pendant l’opération ”Flèches du Nord” de l’armée israélienne ce qui a entrainé une diminution conséquente de sa puissance de feu.

Néanmoins, le Hezbollah détiendrait encore des milliers de roquettes à courte portée et travaille donc à restaurer ses capacités, en particulier par le biais de la Syrie sous couvert de la guerre civile qui a repris.

Dans ce contexte, Tsahal continue d’oeuvrer pour faire respecter l’accord de cessez-le-feu. Hier (mercredi), l’aviation de Tsahal a attaqué un lance-roquette au Sud Liban qui représentait une menace directe contre l’Etat d’Israël, ce qui constitue une violation de l’accord. Par ailleurs, toujours au Sud Liban, Tsahal a détruit des armes du Hezbollah.