A Tsahal on constate des tentatives de plus en plus nombreuses du Hamas de commettre des attentats en Judée-Samarie ou depuis ces territoires. L’une des principaux planificateurs de ces attentats est Abdallah Arar, résidant à Gaza et qui fit partie des 1037 terroristes libérés en échange de Guilad Shalit. Originaire de Ramallah il avait été expulsé vers Gaza d’où il poursuit ses activités terroristes. Selon les renseignements militaires, Abdallah Arar a pris contact depuis le début de l’année avec une soixantaine d’habitants de Judée-Samarie afin de les recruter pour commettre des attentats au nom du Hamas. Tsahal et le Shin Bet ont déjà réussi à mettre la main sur un certain nombre de terroristes préparés et « instruits » par Abdallah Arar.