Nous avons oublié que le Hamas est une organisation des Frères musulmans. Nous avons oublié que le Hamas éduque les enfants à exterminer les Juifs. Nous avons oublié que la communauté internationale offrait une aide au Hamas en échange de la démilitarisation. Nous avons oublié que le Hamas a refusé. Nous avons oublié que le Hamas n’a aucun intérêt à la prospérité. Nous avons oublié que le Hamas a reçu des centaines de millions de dollars pour la réhabilitation et le bien-être, et il a utilisé cet argent pour entretenir les tunnels de la mort. Nous avons oublié que les émeutiers en Israël ne protestent pas contre la discrimination. Ils s’identifient au Hamas. Ils « protestent » contre notre existence même. Ils n’ont aucun intérêt à la réconciliation, à l’existence, à la coexistence ou à l’égalité. Ils ont intérêt, comme le Hamas, à éliminer Israël. Une solution globale de paix est nécessaire, ont déclaré certains porte-parole. avec certitude. Besoin de paix. Mais de quoi parlent-ils exactement? Le Hamas veut la paix? Le Hamas cultive la haine et l’effusion de sang. Et ici, il réussit. Après tout, là où les branches de l’islam politique se nichent ou contrôlent, le résultat est la destruction, l’effusion de sang . Après tout, la majorité des victimes, la grande majorité, sont des musulmans. Même les roquettes du Hamas, qui ont tué un sur six ou sept dans la bande de Gaza, ont tué plus de Palestiniens que d’Israéliens. Cela les intéresse-t-il? Mais nous bavardons sur le fait que si nous sommes simplement gentils avec vous, si nous supprimons simplement la fermeture, tout ira bien. Après tout, sans fermeture, l’Iran leur fournira des missiles qui effondreront les tours Azrieli. Sans fermeture, ils ouvriront l’industrie de la mort. Sans fermeture, ils ne construiront pas d’écoles ou d’industries qui mèneront à la prospérité. Ils construiront un autre outil destructeur de massacre. Ce ne sont pas des opinions. Ce sont des faits. Après tout, c’est exactement ce qu’ils font aujourd’hui.

Je n’ai pas vu toutes les émissions. Je n’ai pas entendu tous les orateurs. Certainement pas. Mais dans trop de panels, le discours était si unilatéral, si partial, si « compréhensif » du Hamas et des émeutiers, qu’il était frustrant. Alterman avait raison. Un acte du diable, nous avons des militants qui sont engagés dans un renversement complet des faits, et oublient que la justice est avec nous. Ben-Dror Yemini est un journaliste israélien. Il a travaillé pour le quotidien Maariv et, au printemps 2014, a commencé à écrire pour le quotidien Yedioth Ahronoth.