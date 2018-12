L’ONU tiendra vendredi prochain ou le lundi d’après une séance consacrée à une résolution visant à déclarer le Hamas comme organisation terroriste. Aussi ahurissant que cela puisse paraître, ce serait la première fois que les Nations-Unies adopteraient une telle résolution contre le Hamas, alors que les condamnations d’Israël font partie du rituel de cette organisations internationales.

Avant de quitter son poste d’ambassadrice, Nikki Haley veut encore faire condamner le Hamas pour ses tirs de roquettes contre des civils israéliens et utilisation de sa propre population comme boucliers humains.

Le Hamas tente actuellement de mobiliser toutes les organisations ‘palestiniennes’ pour empêcher l’adoption d’une telle résolution qui selon lui “confèrerait un caractère pénal tout le combat du peuple palestinien”.

Les organisations terroristes arabes palestiniennes ne reconnaissent pas la définition occidentale du terrorisme et considérent que la droit international leur confère le droit d’utiliser tous les moyens pour combattre Israël.

Mais en attendant, l’Assemblée générale de l’ONU a adopté vendredi six résolutions anti-israéliennes (!!!) dont l’une définit le Mont du Temple comme étant “Haram Al-Sharif” et ne faisant aucune référence au lien du peuple juif avec Jérusalem. Cette résolution condidère comme “illégales, nulles et non avenues” toutes les décisions israéliennes concernant la Vieille ville de Jérusalem!

Photo Avo Ohayon / GPO