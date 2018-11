Le chef de l’organisation terroriste Hamas Ismaïl Hanyeh a adressé une lettre à la présidente de l’Assemblée générale de l’ONU Maria Fernanda Espinosa, suite à l’initiative israélo-américaine de préparer une résolution de l’ONU condamnant le Hamas pour les tirs contre des civils israéliens et l’utilisation de sa population comme boucliers humains.

Dans sa lettre, Ismaïl Hanyeh écrit: “Le Hamas suit avec colère les efforts continus et lamentables déployés contre lui par les Etats-Unis qui ont entériné le narratif israélien concernant le conflit. Nous attirons l’attention des Etats-Unis sur la légitimité accordée par l’ONU aux mouvements de libération nationale dans le monde ainsi qu’au droit international qui soutient ces mouvements face à l’occupation afin qu’ils puissent concrétiser leur droit à l’autodétermination”.

Plus loin, le chef du Hamas dit faire confiance aux Etats membres de l”Assemblée générale pour qu’ils continuent à soutenir les peuples dans leur légitime défense et qu’ils fassent barrage aux efforts agressifs des Américains contre eux.

Ismaïl Hanyeh conclut en demandant à l’ONU de repousser toute résolution que condamnerait “la résistance du Hamas”.

Mi-irrité mi-amusé, l’ambassadeur d’Israël à l’ONU, Dany Danon, a réagi: “Le Hamas fait appel au droit international au moment où il tire des centaines de roquettes en direction de populations civiles, alors qu’il détient des dépouilles de soldats depuis plus de quatre ans, ainsi que deux civils vivants, et qu’il utilise sa propre population comme boucliers humains. Une organisation terroriste qui saisit l’ONU en invoquant des raisons humanitaires c’est comme si un sérial killer demandait de l’aide à la police. Israël et les Etats-Unis continuerons à mobiliser la communauté internationale pour former un front uni contre le terrorisme que le Hamas pratique avec l’aide de l’Iran”.

Photo Mostaf Ashqar / Flash 90