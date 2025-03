Les sirènes ont retenti jeudi vers 13h30 (heure locale) dans le centre d’Israël à la suite de roquettes tirées depuis la bande de Gaza.

Tsahal a fait savoir quelques minutes plus que trois tirs avaient été détéctés et indiqué qu’une roquette avait été interceptée et que deux autres étaient tombées en zone dégagée.

Le Hamas a revendiqué « des tirs de roquette contre Tel Aviv en riposte aux massacres à Gaza » pour désigner la reprise des combats;

Ces tirs sont intervenus juste après un communiqué de l’armée israélienne faisant état de l’élargissement des opérations terrestres au nord de la bande de Gaza. Les opérations d’infanterie ont officiellement repris mercredi, Tsahal ayant de nouveau la mainmise sur le corridor de Netzarim qui divise le territoire du nord au sud.

Israël vise à barrer la route aux terroristes qui ont été très nombreux à profiter du cessez-le-feu pour rejoindre le nord du territoire, et à faire pression sur le Hamas pour qu’il libère d’autres otages.