Ce jeudi soir, le Hamas a officiellement rejeté la dernière proposition israélienne visant à obtenir la libération des otages et à instaurer un cessez-le-feu temporaire dans la bande de Gaza. L’annonce a été faite par Khalil al-Hayya, l’un des hauts responsables de l’organisation, chargé des négociations.

Selon lui, « Netanyahou a posé des conditions impossibles, qui ne mènent ni à la fin de la guerre ni à un retrait total de Gaza. Lui et son gouvernement ont violé l’accord avant même la fin de sa première phase. »

Le Hamas se dit toutefois prêt à engager immédiatement de « véritables négociations » pour libérer l’ensemble des otages en échange d’un nombre convenu de prisonniers palestiniens, à condition que « l’occupation cesse totalement la guerre et se retire entièrement de la bande de Gaza ».

Les détails de la proposition israélienne avaient été révélés en début de semaine par la chaine libanaise Al-Mayadeen:

Trêve de 45 jours prévue, accompagnée de l’entrée d’aide humanitaire et d’un accord de principe sur un échange de prisonniers.

prévue, accompagnée de l’entrée d’aide humanitaire et d’un accord de principe sur un échange de prisonniers. Les libérations se feraient sans cérémonies ni démonstrations de force.

L’aide humanitaire serait distribuée selon des mécanismes validés par les deux parties, garantissant qu’elle atteigne uniquement les civils.

Jour 1 : libération d’Idan Alexander, qui possède la double nationalité américaine et israélienne, en signe de « geste spécial » envers les États-Unis.

Jour 2 : libération de 5 otages vivants en échange de 66 prisonniers palestiniens condamnés à perpétuité, et de 611 détenus supplémentaires de Gaza.

Jour 3 à 7 : poursuite des libérations progressives, retrait partiel de Tsahal de certaines zones (Rafah, nord de Gaza).

Jour 10 : le Hamas fournirait des informations détaillées sur les otages encore en vie, contre des informations équivalentes sur les détenus palestiniens.

Jour 20 : transfert de 16 corps d’otages contre 160 corps de Palestiniens , simultanément.

Négociation sur « le jour d’après » : désarmement de Gaza, arrêt total des hostilités, et possible prolongation du cessez-le-feu.

La phase finale impliquerait la libération de tous les otages restants, vivants ou décédés, à condition qu’un accord de cessez-le-feu soit conclu.

Le ministre des Finances et membre du cabinet de sécurité, Betsalel Smotrich, a fermement réagi à ce rejet du Hamas: « L’État d’Israël ne capitulera jamais devant le Hamas et ne mettra pas fin à la guerre sans une victoire totale. Nous devons détruire le Hamas et récupérer tous les otages. »

Smotrich a même appelé à « ouvrir les portes de l’enfer sur le Hamas » et à intensifier la guerre jusqu’à une conquête totale de la bande de Gaza, conformément au « plan Trump », visant à encourager les Gazaouis à quitter volontairement l’enclave pour se reconstruire ailleurs.