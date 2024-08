Le Hamas a officiellement rejeté la proposition d’accord présentée lors du sommet de Doha, auquel il n’avait pas envoyé de représentants.

Selon l’organisation terroriste, le responsable de l’échec des pourparlers jusqu’à maintenant est Binyamin Netanyahou et la proposition issue du sommet de Doha lui donne entièrement satisfaction, ce que le Hamas ne peut pas accepter.

”La proposition répond entièrement aux conditions de Netanyahou en particulier à son refus d’un cessez-le-feu permanent et d’un retrait total de la Bande de Gaza et à son entêtement à vouloir continuer à occuper l’axe Netsarim, le passage de Rafah et l’axe Philadelphie. En outre, il a ajouté de nouvelles conditions sur le sujet de l’échange des prisonniers, ce qui empêche l’aboutissement de l’accord”, a déclaré le Hamas.

L’organisation terroriste précise: ”Le Hamas fait peser sur Netanyahou l’entière responsabilité de l’échec des efforts des médiateurs, de l’échec de l’aboutissement d’un accord et la responsabilité de la vie des otages, qui font face aux mêmes dangers que les Palestiniens en raison de la guerre”.

Malgré ce refus catégorique du Hamas, l’administration américaine reste optimiste. Interrogé cette nuit (dimanche à lundi) sur le sujet, le Président Biden a affirmé: ”Les pourparlers se poursuivent, nous ne renonçons pas, c’est possible”.

Sa vice-présidente et candidate à la Maison Blanche, Kamala Harris, a déclaré: ”Les contacts se poursuivent, nous ne renonçons pas, nous continuons à travailler dur. Nous devons parvenir à un cessez-le-feu et à la libération des otages”.

Dans ce contexte, le Secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, a atterri en Israël et doit rencontrer le Premier ministre Netanyahou.