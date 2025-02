Depuis le début de la trêve actuelle à Gaza, qui dure depuis 5 semaines et demi, le Hamas reconstitue ses forces et se prépare à la reprise des combats sans abandonner le projet de mener une nouvelle attaque meurtrière contre Israël.

Pendant ces 5 semaines, des milliers de terroristes du Hamas ont réussi à rejoindre le nord de la Bande de Gaza profitant du retrait de Tsahal de l’axe Netsarim. Ils ont rejoint les quelques milliers de terroristes qui se trouvaient déjà dans cette zone avant le cessez-le-feu. Certes, ils sont moins forts et moins organisés qu’au début de la guerre, mais ces forces existent et s’attachent à reconstituer une puissance militaire.

Selon des responsables arabes cités par le Wall Street Journal, le Hamas a nommé de nouveaux commandants de bataillons, étudie les différentes positions où il pourra placer des terroristes lorsque les combats reprendront et a commencé à restaurer les tunnels endommagés par Tsahal.

De plus, Tsahal observe que le Hamas exploite les structures civiles et gouvernementales pour se reconstruire militairement et économiquement.

Pendant les semaines du cessez-le-feu, l’organisation terroriste a repris le contrôle des municipalités à travers la Bande de Gaza, les services publics ont été progressivement rétablis.

Par ailleurs, des membres du Hamas ont mis en place des barrages routiers dans de nombreuses zones de la Bande de Gaza, devançant ainsi les clans locaux et les groupes criminels afin de s’approprier des centaines de tonnes de nourriture, de carburant et d’eau qu’Israël fait entrer quotidiennement dans la bande en vertu de l’accord en cours.

L’organisation terroriste prélève aussi des taxes sur ces marchandises ce qui lui permet de renflouer ses caisses.