Le Hamas a publié ce mercredi une vidéo de l’otage Omri Miran. Sa famille n’a pas encore donné son approbation pour sa diffusion au public.

Omri Miran, 48 ans, est marié et père de de deux enfants. Enlevé au kibboutz Nir Oz, son nom a été sur le devant de la scène médiatique ce mois-ci après une polémique déclenchée par Benjamin Netanyahou. La controverse a éclaté alors que le Premier ministre était en déplacement officiel. Evoquant Omri Miran dans un tweet, le chef du gouvernement a indiqué avoir plaidé auprès de son homologie Viktor Orban pour la libération de « l’otage hongrois », sans citer explicitement le nom d’Omri Miran, qui possède effectivement la double nationalité.

Cette formulation lapidaire a provoqué l’indignation immédiate des proches de l’otage et de nombreux Israéliens. « Deux otages hongrois qui ont un nom sont encore détenus à Gaza, feu Ilan Weiss et mon mari, Omri Miran », a rectifié publiquement Lishay Miran, l’épouse de l’otage, dans une réponse cinglante au message du Premier ministre. « Omri fêtera ses 48 ans en captivité vendredi prochain. Nos filles, Roni et Alma, attendent son retour depuis 548 jours. »

Le dernier signe de vie d’Omri Miran remonte à avril 2024, lorsqu’il avait été enregistré aux côtés de Keith Siegel, libéré pour sa part dans le cadre du dernier accord le 1er février après 484 jours.