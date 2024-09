Dans le cadre de la guerre psychologique qu’il mène contre Israël, le Hamas a publié cette nuit (jeudi à vendredi) une vidéo de l’otage Hersh Goldberg-Polin, z’l, fimée avant qu’il ne soit assassiné froidement par les terroristes.

Face à la caméra, Hersh récite un texte certainement dicté par le Hamas. Il se présente: ”Je m’appelle Hersh Goldberg-Polin. Je suis né à Berkeley en Californie et je vis maintenant à Jérusalem en Israël. Je suis citoyen américain et israélien. J’ai fêté mes 23 ans quatre jours avant d’être enlevé au festival à Reïm le 7 octobre”.

Puis: ”Depuis que je suis arrivé à Gaza, j’ai survécu en ne recevant quasiment aucun soin médical, très peu de nourriture et d’eau. Je ne me souviens pas la dernière fois où j’ai vu le soleil et respiré de l’air pur. Le plus grand cauchemar est que mon pays Israël tente de me bombarder sans arrêt pour ne pas assumer sa responsabilité et ne pas conclure un accord qui réparerait son erreur de m’abandonner”.

Dans cette vidéo, Hersh s’adresse aussi au Président Biden: ”Je demande au Président Biden et à Antony Blinken ainsi qu’à tous les citoyens américains de faire tout ce qu’ils peuvent pour arrêter la guerre, arrêter cette folie et me ramener à la maison maintenant”.

Hersh transmet un message à sa famille: ”Maman, Papa, Libby et Orly, je vous aime. Vous me manquez et je pense à vous chaque jour. Je sais que vous êtes dans la rue et que vous faites tout ce que vous pouvez pour me ramener à la maison. J’ai besoin que vous soyez forts pour moi, continuez à vous battre pour moi et j’espère que je serai bientôt à la maison. N’arrêtez pas, je vous aime”.