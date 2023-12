Le Hamas monte encore d’un degré dans sa guerre psychologique. Ce soir (jeudi), il publie une vidéo de 3 otages encore en vie et qu’il a assassinés depuis.

Il s’agit du franco-israélien Elia Tolédano, z’l et des soldats Ron Sherman, z’l, et Nick Beizer, z’l.

Dans la vidéo, les trois jeunes hommes se tiennent debout, avec un sourire forcé et leur nom sur une pancarte.

Les trois otages ont été assassinés par le Hamas. Les soldats de Tsahal avaient réussi à ramener leurs dépouilles, il y a une semaine.