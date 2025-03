Une nouvelle vidéo montrant l’otage Elkana Bohbot a été publiée par le Hamas ce samedi. Ces images le montrent en larmes, criant à l’aide et se mettre à genoux pour supplie. « Je veux juste vous dire, Monsieur le Premier ministre, que j’ai demandé à faire ces vidéos. Ce n’est pas le Hamas qui m’a demandé de les faire, ce n’est pas une guerre psychologique. La véritable guerre psychologique est menée contre moi-même, lorsque je me réveille chaque matin sans mon fils et ma femme. Je n’en peux plus, sortez-moi d’ici ! A chaque instant, j’ai peur de mourir », implore Elkana Bohbot.

Une précédente vidéo montrant l’Israélo-Colombien de 36 ans aux côtés d’un autre otage, Yossef Ohana, 24 ans. Tous deux ont été kidnappés le 7 octobre 2023 au Festival Nova. Elkana Bohbot, producteur de musique, était l’un des organisateurs de l’événement.

La famille d’Elkana Bohbot a autorisé la diffusion des deux vidéos afin d’alerter les dirigeants israéliend et le public sur son sort. « Combien de temps Elkana pourra-t-il encore survivre dans l’enfer de Gaza ? Nous demandons à l’opinion publique israélienne d’écouter le cri d’Elkana. Ne l’oubliez pas. Nous devons le sauver, lui et nos frères captifs. C’est le deuxième signe de vie que nous recevons cette semaine. Combien de signes de vie y aura-t-il encore ? Les signes de vie ne doivent pas devenir des souvenirs définitifs. Elkanah, si tu nous écoutes, nous n’arrêterons pas de nous battre jusqu’à ce que tu reviennes à la maison », ont déclaré les proches de l’otage.