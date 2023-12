Hossein Amir-Abdollahian, le ministre iranien des Affaires étrangères a assuré que le Hamas avait annoncé à Téhéran avoir ”les capacités pour tenir encore des mois de combat”.

Le ministre iranien a ajouté: ”Les Etats-Unis nous font passer des messages en affirmant qu’ils ne veulent pas d’un élargissement du conflit. Nous leur répondons que nous n’en avons pas l’intention mais que ce sont eux qui le font”.

Hossein Amir-Abdollahian a, par ailleurs, déclaré: ”La résistance est forte aujourd’hui, le Hezbollah et les Houthis soutiennent Gaza. 80 jours et le Hamas n’a toujours pas été éliminé. Pas un seul otage n’a été libéré et maintenant on se tourne même vers nous et d’autres acteurs pour libérer les otages. Le Hamas dirige la Bande de Gaza et la guerre contre Israël”.