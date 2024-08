Le Hamas a diffusé ce soir (lundi) sur Telegram un message selon lequel il aurait tué un otage et blessé deux autres.

Le porte-parole de Tsahal a indiqué qu’à ce stade ”nous n’avons aucun renseignement en notre possession qui permet d’infirmer ou de confirmer cette déclaration. Nous poursuivons nos vérifications afin de déterminer la fiabilité de cette annonce et nous communiquerons le plus rapidement possible sur les informations que nous récolterons”.