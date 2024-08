Les médias liés au Hamas prétendent que c’est l’organisation terroriste, elle-même, qui a libéré Farhan Kadi de captivité ”parce qu’il était musulman”.

”Le Hamas a libéré un prisonnier détenteur d’un passeport israélien et l’occupant ment à son peuple pour lui présenter de faux succès et résultats sur les prisonniers israéliens qui sont toujours dans l’obscurité de Gaza à cause de l’entêtement des terroristes Netanyahou et Gallant”.