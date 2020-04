Le journal Al-Akhbar révèle mardi que le Hamas a fourni à un intermédiaire allemand une liste de 250 noms de prisonniers et terroristes dont l’organisation exige la libération préalable en échange… »d’informations » sur les dépouilles et prisonniers israéliens retenus à Gaza! Cet intermédiaire allemand avait été également impliqué dans la transaction Shalit.

Ne se sentant pas du tout pris à la gorge par Israël, le Hamas peut aisément imposer ses conditions et cette première étape laisse présager de ce que seront ses exigences pour restituer les dépouilles de Hadar Goldin hy »d et Oron Shaoul hy »d et libérer Abera Mengistu et Hisham A-Sayed.

L’organisation terroriste présente cette demande comme une « concession » par rapport à ses exigences premières qui étaient de faire libérer une cinquantaine de terroristes libérés lors de la transaction Shalit et remise en prison en 2014 après l’enlèvement et l’assassinat des trois adolescents.

Et pendant ce temps…Tsahal aide les habitants de Gaza!!!

On apprend mardi matin que des laboratoires de Tsahal vont aider à analyser des tests de dépistage effectués sur des habitants de la bande de Gaza. Le porte-parole de Tsahal a apporté ses explications : « L’Etat d’Israël vient en aide à l’Autorité Palestinienne et la bande de Gaza à se mesurer à la propagation du Coronavirus. Cette aide se déroule par le biais d’intermédiaires internationaux, du ministère de la Santé et de Tsahal selon des directives données par l’échelon politique ».

Le fait qu’Israël est le Hamas sont aux antipodes l’un de l’autre sur le plan moral n’est pas à démontrer, mais une morale « bien ordonnée » exigerait d’abord d’être dirigée vers soi-même en mettant fin à la souffrance insoutenable des familles des soldats disparus et des civils détenus. Les gestes humanitaires d’Israël envers ses ennemis jurés ne produisent aucun effet auprès des organisations terroristes. Au contraire, le chantage se fait plus appuyé et les calomnies sur la propagation délibérée par Tsahal du virus dans la population arabe de Judée-Samarie se poursuivent impunément.

Photo Hassan Jedi / Flash 90