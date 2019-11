Mercredi a été inauguré à Guiv’at Shaoul (Jérusalem) le premier cimetière souterrain du pays et même du monde. Il a été aménagé sous l’immense cimetière existant sur cette colline afin de pallier à la pénurie de place, et pourra « accueillir » vingt-quatre mille tombes.

Mais ce nouveau projet ne plait pas…au Hamas! Si l’organisation terroriste refuse que des Juifs vivent à Jérusalem, la voilà qu’elle refuse même qu’il y soient enterrés. Abdellatif al-Qanoueh, l’un des porte-paroles du Hamas a déclaré: « L’inauguration d’un cimetière juif souterrain a pour but de modifier le caractère de Jérusalem et de créer un narratif historique mensonger au moyen d’ensevelissements de morts dans le ‘ventre’ de notre terre sacrée. Il s’agit d’une intention de prouver une présence juive imaginaire à Jérusalem en imposant des réalités sur le terrain et en tronquant la vérité historique »…

Mort de rire…

