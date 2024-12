Un cadre du Hamas a déclaré aujourd’hui (mardi) au Washington Post que l’organisation terroriste avait renoncé à son exigence de retrait total de Tsahal de la Bande de Gaza dans le cadre d’un accord pour la libération des otages.

Ce responsable a indiqué que la nouvelle proposition d’accord, actuellement discutée, comprenant une trêve de 60 jours avec un échange entre des otages et des prisonniers palestiniens.

En outre, d’après des médias étrangers, Israël aurait reçu la liste des otages encore en vie.

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a également affirmé hier que ”l’axe Philadelphie et le couloir de Netzarim ne constituent plus un obstacle à un accord, le Hamas a assoupli ses positions sur ce sujet. Nous aurons une large majorité en faveur de l’accord au cabinet et au sein du gouvernement”.