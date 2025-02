Nissim Slama, membre du Likoud et podcasteur (Israël Décryptage) évoque l’imbroglio d’Israël face aux exigences du Hamas: « Le Hamas refuse de quitter le pouvoir et pour le conserver il va garder des otages. Il ne les libérera pas tous car ces otages sont son assurance-vie. Il est incohérent de dire que le Hamas libérera tous les otages et se retirera du pouvoir! « .