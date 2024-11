Un haut responsable israélien a affirmé aujourd’hui (jeudi) devant les correspondants militaires de la presse israélienne qu’un accord de libération n’a jamais été aussi proche.

Selon ses dires: ”Nous nous trouvons à un stade où le Hamas est intéressé par un accord et le gouvernement israélien aussi. Le principal problème jusqu’à maintenant était que le Hamas ne voulait pas d’accord. Aujourd’hui, le Hamas est prêt à accepter parce qu’il est sous pression”.

L’accord comprendrait une trêve de 42 jours, mais pas la fin définitive des combats, pendant lesquels un certain nombre d’otages seraient libérés. Israël tente de maximiser le nombre d’otages vivants obtenus dès cette première étape.

Par ailleurs, les services de sécurité débattent des noms des terroristes palestiniens qui seraient libérés en échange.

En outre, d’après ce haut responsable israélien, la marge de manoeuvre de Tsahal sur le terrain est devenue limitée puisqu’elle se heurte à des lieux où se trouveraient des otages. ”Nous pouvons considérer que le Hamas est, pour la première fois depuis le dernier accord l’année dernière, prêt à accepter un accord et nous n’hésiterons pas à prendre les décisions qui s’imposent”, a encore précisé le haut responsable.

Il a également évoqué la question du nucléaire iranien, indiquant qu’il s’agissait de l’objectif prioritaire du nouveau ministre de la Défense, Israël Katz. Le haut responsable a confirmé que l’Iran était plus vulnérable que jamais, privé de son bouclier du Hezbollah et de sa défense anti-aérienne détruite par Israël lors de la dernière attaque.

Sur le Liban, le haut responsable a déclaré que les principes qui sous-tendaient l’accord en cours de négociations étaient ceux d’une ”victoire” d’Israël sur le Hezbollah. ”Le monde soutient les forts et les gagnants”, a-t-il expliqué, ”Nous n’accepterons pas qu’il ne puisse pas y avoir de réaction israélienne à chaque action du Hezbollah au Liban. L’idée est que l’armée libanaise, sous la surveillance des Etats-Unis, s’assure que le Hezbollah ne redescende pas à la frontière. Mais personne ne fait confiance à l’armée libanaise et Israël ne pourra compter que sur lui-même le jour d’après la signature de l’accord. Sur le court terme le calme régnera mais la question est ce qu’il se passera sur les moyen et long termes. Israël se réservera le droit d’attaquer face à la moindre menace du Hezbollah”.