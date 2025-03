« Depuis le 15e jour de la première phase, nous communiquons avec les médiateurs et leur fournissons un rapport quotidien sur les violations de l’ennemi, qui se comptent par centaines », affirme Al Raqab, » »Les médiateurs égyptiens et qataris affirment clairement partager les exigences du Hamas mais la position américaine varie : parfois, elle parle de l’engagement à appliquer l’accord, et d’autres fois, elle s’aligne sur la vision de Netanyahou ».

Puis il déclare et menace: »La position du Hamas jusqu’à présent est qu’il est prêt à passer à la deuxième phase, selon les conditions convenues précédemment. Nous ne sommes pas fermés à des propositions qui pourraient garantir l’absence de reprise de la guerre et le retrait total d’Israël, mais l’ennemi n’a pas encore rempli ses engagements concernant l’aspect humanitaire de la première phase. Toute décision israélienne de resserrer l’étau sur la bande de Gaza aura un impact sur les prisonniers de la résistance (les otages, ndlr). Ce qui arrive à notre peuple arrive également à nos prisonniers sous occupation, et par conséquent, l’ennemi devra assumer les conséquences pour ses prisonniers. »